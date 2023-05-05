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Канчельскис: Холанд мог играть за ЦСКА? Что он в «Ман Сити» тогда? В РПЛ было бы сложнее

Канчельскис: Холанд мог играть за ЦСКА? Что он в «Ман Сити» тогда? В РПЛ было бы сложнее
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, если бы тот играл в РПЛ. Экс-футболист уверен, что норвежцу было бы сложнее забить 35 голов за сезон.

«Говорили, что Холанд мог перейти в «Ростов» и ЦСКА? А что он в «Манчестер Сити» играет тогда? Популизм? Естественно. Пусть покажут бумаги, а так только много пафоса — любят задним числом говорить у нас. Если бы хотели его, купили бы.

Болельщики шутят, что Холанд забил бы 35 мячей «Химкам» за два матча (смеётся)? Ну, нет, ему в РПЛ сложнее было бы играть. У него там Де Брёйне в полузащите, у нас кто? Холанду в РПЛ сложнее было бы играть, он не забил бы 35 мячей за сезон. В нашем чемпионате сложнее играть, чем в АПЛ — уровень игроков в РПЛ ниже, поэтому все такие таланты играют у них, а не у нас», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

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