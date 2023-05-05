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Дмитрий Радченко поздравил Лучано Спаллетти с чемпионством «Наполи»

Дмитрий Радченко поздравил Лучано Спаллетти с чемпионством «Наполи»
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Экс-футболист и тренер «Зенита» Дмитрий Радченко поздравил бывшего главного тренера сине-бело-голубых Лучано Спаллетти и его нынешнюю команду «Наполи» с завоеванием чемпионства в Серии A.

«Очень рад за Спаллетти. Мы вместе работали, я полгода находился в его тренерском штабе в «Зените». Очень рад и поздравляю его!» — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Напомним, вчера, 4 мая, в 33-м туре Серии А «Наполи», сыграв в гостях вничью с «Удинезе» со счётом 1:1, оформил первое за 33 года чемпионство. Неаполитанцы выиграли титул досрочно — за пять туров до конца чемпионата Италии. Это первое скудетто «Наполи» со времён Диего Марадоны. Сейчас в составе неаполитанцев выступает хорошо известный по игре в Российской Премьер-Лиге Хвича Кварацхелия.

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