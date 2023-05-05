Всё о чемпионстве «Наполи»: скрытые герои, цена состава, атмосферный ретротекст и другое

И всё-таки «Наполи» сделал это! Откладывать триумф ещё на один тур, чтобы отпраздновать в домашней игре с «Фиорентиной», не стали. Слишком уж хотелось оформить титул. Да и Неаполь не в обиде – здесь будут праздновать до конца сезона. Каждый тур – праздник!
- Оценить крутость всего состава
- Представить себя внутри праздника
- Вернуться в славное, но опасное прошлое
- Посчитать чужие деньги (а конкретно Аурелио Де Лаурентиса)
- Вспомнить, каким был Спаллетти в России
- Удивиться, как всё изменилось
Оценить крутость всего состава
Символично, что «золотой» гол забил Виктор Осимхен, ключевой футболист этого состава наряду с Хвичей Кварацхелией. Однако это не все герои: есть и менее раскрученные, но очень важные игроки. Вратарь Алекс Мерет, который долго был вечно перспективным, громадина-защитник Ким Мин Джэ, которого уже зовут в топ-клубы, а ещё в армию Южной Кореи, и ещё семь игроков.
Представить себя внутри праздника
Зарядиться позитивом и посмотреть, как Неаполь сошёл с ума можно благодаря нашей трансляции. Уже во время матча с «Удинезе» мы собрали эмоции болельщиков «Наполи», ну а потом случился ещё один Новый год – столько салютов!
Вернуться в славное, но опасное прошлое
Очень атмосферный материал о Неаполе конца 80-х – эффект погружения в сложные и запутанные отношения «Наполи» и мафии.
При этом Марадона не раз появлялся на снимках с членами семьи Джулиано (они были обнародованы позднее, после обысков в их доме), а также ездил в район Форселла, где базировались каморристы. Он играл в футбол, общался, был почётным гостем на всех вечеринках и даже участвовал в свадьбах и семейных торжествах. Для гангстеров демонстрация дружбы с лучшим игроком мира была способом продемонстрировать свою силу.
Посчитать чужие деньги (а конкретно Аурелио Де Лаурентиса)
Сколько стоил чемпионский состав? Изучили стоимость футболистов, которые приходили в «Наполи». Осимхен вне конкуренции – огромная цена, которая себя оправдала! Ну а Хвича – это просто ограбление казино.
Вспомнить, каким был Спаллетти в России
Удивительно, но для Лучано Спаллетти это первый титул чемпиона Италии, хотя он тренировал «Рому» и «Интер». Зато золотых медалей чемпиона России у него сразу две. Помните, как Мистер праздновал на зимнем «Петровском» перед фанатским «Виражом» «по торсу»?
Удивиться, как всё изменилось
А ведь всего полтора года назад «Наполи» дважды проиграл «Спартаку» в Лиге Европы. Многое изменилось с того времени.
- 5 мая 2023
-
09:57
-
09:53
-
09:51
-
09:27
-
09:25
-
09:17
-
09:07
-
09:01
-
08:51
-
08:44
-
08:30
-
08:27
-
08:07
-
07:58
-
05:57
-
05:51
-
05:44
-
05:41
-
05:35
-
05:00
-
04:52
-
04:48
-
04:17
-
04:07
-
04:04
-
03:50
-
03:45
-
03:38
-
03:14
-
02:51
-
02:22
-
02:20
-
02:00
-
01:21
-
01:16