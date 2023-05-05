Всё о чемпионстве «Наполи»: скрытые герои, цена состава, атмосферный ретротекст и другое

И всё-таки «Наполи» сделал это! Откладывать триумф ещё на один тур, чтобы отпраздновать в домашней игре с «Фиорентиной», не стали. Слишком уж хотелось оформить титул. Да и Неаполь не в обиде – здесь будут праздновать до конца сезона. Каждый тур – праздник!

Оценить крутость всего состава

Символично, что «золотой» гол забил Виктор Осимхен, ключевой футболист этого состава наряду с Хвичей Кварацхелией. Однако это не все герои: есть и менее раскрученные, но очень важные игроки. Вратарь Алекс Мерет, который долго был вечно перспективным, громадина-защитник Ким Мин Джэ, которого уже зовут в топ-клубы, а ещё в армию Южной Кореи, и ещё семь игроков.

Представить себя внутри праздника

Зарядиться позитивом и посмотреть, как Неаполь сошёл с ума можно благодаря нашей трансляции. Уже во время матча с «Удинезе» мы собрали эмоции болельщиков «Наполи», ну а потом случился ещё один Новый год – столько салютов!

Вернуться в славное, но опасное прошлое

Очень атмосферный материал о Неаполе конца 80-х – эффект погружения в сложные и запутанные отношения «Наполи» и мафии.

При этом Марадона не раз появлялся на снимках с членами семьи Джулиано (они были обнародованы позднее, после обысков в их доме), а также ездил в район Форселла, где базировались каморристы. Он играл в футбол, общался, был почётным гостем на всех вечеринках и даже участвовал в свадьбах и семейных торжествах. Для гангстеров демонстрация дружбы с лучшим игроком мира была способом продемонстрировать свою силу.

Посчитать чужие деньги (а конкретно Аурелио Де Лаурентиса)

Сколько стоил чемпионский состав? Изучили стоимость футболистов, которые приходили в «Наполи». Осимхен вне конкуренции – огромная цена, которая себя оправдала! Ну а Хвича – это просто ограбление казино.

Вспомнить, каким был Спаллетти в России

Удивительно, но для Лучано Спаллетти это первый титул чемпиона Италии, хотя он тренировал «Рому» и «Интер». Зато золотых медалей чемпиона России у него сразу две. Помните, как Мистер праздновал на зимнем «Петровском» перед фанатским «Виражом» «по торсу»?

Удивиться, как всё изменилось

А ведь всего полтора года назад «Наполи» дважды проиграл «Спартаку» в Лиге Европы. Многое изменилось с того времени.