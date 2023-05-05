Полузащитник ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком РПЛ в апреле

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в апреле. В голосовании среди болельщиков и экспертов он обошёл Малкома («Зенит»), Джона Кордобу («Краснодар»), Александра Соболева («Спартак») и Гиорги Шелию («Ахмат»), информирует пресс-служба РПЛ.
В голосовании болельщиков борьба между Малкомом и Обляковым шла до последнего момента. Эксперты РПЛ отдали Ивану три голоса из пяти. Телеэксперты и комментатор единогласно отдали свои голоса за Облякова.
Напомним, в апреле Иван Обляков провёл за московский ЦСКА пять матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 48 очков. ЦСКА отстаёт от «Спартака», идущего на третьей строчке, всего на одно очко.
- 5 мая 2023
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