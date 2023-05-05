Мигел Данни поздравил Лучано Спаллетти с победой в чемпионате Италии

Экс-футболист «Зенита» Мигел Данни поздравил бывшего главного тренера сине-бело-голубых Лучано Спаллетти и его нынешнюю команду «Наполи» с завоеванием чемпионства в Серии A.
«Я очень рад за Спаллетти. Он заслуживает этого чемпионства. Надеюсь, что это чемпионство станет для Лучано первым из многих в Италии!» — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, вчера, 4 мая, в 33-м туре Серии А «Наполи», сыграв в гостях вничью с «Удинезе» со счётом 1:1, оформил первое за 33 года чемпионство. Неаполитанцы выиграли титул досрочно — за пять туров до конца чемпионата Италии. Это первое скудетто «Наполи» со времён Диего Марадоны. Сейчас в составе неаполитанцев выступает хорошо известный по игре в Российской Премьер-Лиге Хвича Кварацхелия.
- 5 мая 2023
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