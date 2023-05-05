Калешин: меня считают лучшим тренером сезона? Лучший — это тот, кто выигрывает трофеи

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин отреагировал на мнение о том, что он является лучшим тренером России в сезоне-2022/2023. Ранее его команда в первом этапа финала Пути регионов Кубка России уступила «Краснодару» (0:0, 2:4 — по пенальти).
«Как отношусь к тому, что многие эксперты и болельщики называют меня лучшим тренером сезона? Спокойно вообще к этому отношусь. Лучший тренер — это тот, кто выигрывает трофеи, нам этого сделать не удалось.
Думаю, мы на правильном пути. Мы будем продолжат упорно работать. Могу сказать, что мы искренне и со всей самоотдачей подходим к делу», — приводит слова Калешина «РБ Спорт».
Напомним, под руководством Калешина «Акрон» хорошо проявил себя в Фонбет Кубке России. Команда из нижней части турнирной таблицы Первой лиги дошла до первого этапа финала Пути регионов, выбив на предыдущих стадиях «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и «Торпедо». В Первой лиге «Акрон» идёт на 13-м месте в таблице.
- 5 мая 2023
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