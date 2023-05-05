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Джорджевич: уход Бердыева из «Сочи» был действительно неожиданным

Джорджевич: уход Бердыева из «Сочи» был действительно неожиданным
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Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич поделился эмоциями от увольнения главного тренера команды Курбана Бердыева, признавшись, что его уход был неожиданным. Форвард рассказал, что кайфовал от тренировок специалиста, назвав его топовым наставником.

«Уход действительно был неожиданным. Понятно, что результаты были не очень хорошими. У нас было три поражения в пять матчах, но при этом побеждали серьёзных соперников. Конечно, мы переживали из-за происходящего, однако сейчас надо двигаться дальше.

Бердыев много дал. Я кайфовал от тренировок, от всего того, что он привнёс. От всех идей, нюансов, о которых я раньше даже не слышал. Это тренер, который следит за всеми деталями. Думаю, нам не надо много говорить о нём как о тренере. Его результаты говорят сами за себя. Он действительно топовый тренер. Я благодарен ему», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

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