Андрей Червиченко: у «Спартака» в матче с «Зенитом» будут проблемы — мяча на три

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» на своём поле примет красно-белых.

«Если «Зенит» не обыграет «Спартак», то это просто стечение обстоятельств, которое иногда бывает. Нет ни одной линии у «Спартака» сильнее, чем у «Зенита». Может быть только вратарская линия у «Спартака» сильнее. По всем остальным линиям «Спартак» проигрывает.

Если бы не активная помощь судей в двух последних матчах с «Краснодаром» и «Ростовом» — вряд ли бы «Спартак» их успешно завершил. С «Зенитом» такие вещи не пройдут — 100 процентов. Скорее с точностью наооборот. Я думаю, что у «Спартака» будут проблемы — мяча на три», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена», стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 61 очко в 25 матчах. «Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ с 49 очками после 25 туров.