Карсаков: борьба ЦСКА за второе место будет решаться в матчах со «Спартаком» и «Ростовом»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Корсаков перед встречей красно-синих с «Оренбургом» в 26-м туре РПЛ рассказал, чего ждёт от команды в концовке сезона.
«Матч с «Оренбургом» ЦСКА сыграет дома. Учитывая, что команда в неплохой форме и на эмоциональном подъёме, результат будет положительный. ЦСКА не проиграет – это точно. У «Оренбурга» достаточно неплохая команда: крепкая и хорошо играет. В последних матчах у них выделяют группу атаки. Не могу сказать, что армейцам будет легко – у каждой команды есть шансы на победу. Но есть и обстоятельства: ЦСКА показывает сильные качества, набирает уверенность, когда одерживает победы. Для армейцев всё будет нормально.
Борьба за второе место у ЦСКА ещё впереди. Команде предстоят матчи со «Спартаком» и «Ростовом» – всё будет решаться там. Но у ЦСКА положительные шансы на вторую строчку и победу в Кубке России. Да, будет тяжело, но шансы однозначно есть», – сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Матч ЦСКА и «Оренбурга» состоится в воскресенье, 7 мая, и начнётся в 16:30 мск.
- 5 мая 2023
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