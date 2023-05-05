Кержаков: волнение — своего рода топливо, а от игры до сих пор бегут мурашки

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, какие эмоции испытывает в дни матчей и во время игры.
«Естественно, вратарю приятнее играть на ноль. Но с каждым туром напряжение возрастает, и ты уже больше думаешь не о приятном бонусе в виде сохранения ворот на замке, а о победе команды.
Как погасить нервное напряжение? Гасить его не надо. Напряжение, волнение — это своего рода топливо: если направить его в нужное русло, оно помогает. Мы сейчас говорим не о тряске, когда ты в ступор впадаешь и не спишь ночами, а о хорошем таком адреналинчике с мурашками по коже в день матча. Так что не стоит гасить — наоборот. Главное, чтобы тебя не захлестнуло.
До сих пор ли в 36 бегут мурашки? Естественно, без них никуда. Это настоящий кайф. Я молодым ребятам говорю: «Таких эмоций, какие даёт футбол, вы не купите. Наслаждайтесь моментом, и никогда те вещи, которые можно купить, не ставьте во главу угла», — поделился Кержаков в интервью пресс-службе «Зенита».
В нынешнем сезоне Михаил провёл 25 матчей и пропустил 13 мячей. Помимо «Зенита», в карьере Кержакова были такие клубы, как ульяновская «Волга», владикавказская «Алания», нижегородская «Волга», махачкалинский «Анжи», «Оренбург».
- 5 мая 2023
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