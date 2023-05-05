Денисов – о смене формата РПЛ: забудьте про легионеров, развивайте детский футбол

Бывший футболист сборной России и ряда российских клубов Игорь Денисов прокомментировал идею смены формата Российской Премьер-Лиги.

«Не являюсь специалистом в данном вопросе. Сложно сказать, будет ли повышение интереса, если поменять формат турнира. Эксперимент радикальный. Одно могу сказать точно — сейчас никакого интереса турнир у меня не вызывает. В последние годы я погрузился в детский футбол. Видя, во что вкладывается Галицкий, проводя тренировки со своей командой, хочу сказать: забудьте про легионеров, развивайте детский футбол. К чему эти соревнования кошельков и битвы госкорпораций? Детский и юношеский футбол — непаханое поле для работы.

Несмотря на то, что в последние годы мы из каждого утюга слышим о необходимости развивать его, в этой сфере всё ещё нет ничего. Ни полей, ни тренеров, ни академий, ни научного подхода к воспитанию футболистов. И только после того, как все обратят на это внимание и начнут работать, мы получим поколение игроков, которые станут нас радовать. В нынешней же ситуации тратить деньги на легионеров — просто выкинуть их на ветер. Ну и, может, потешить тщеславие боссов крупных компаний, которые не видят, что происходит, продолжая делать вид, что наш футбол на том же уровне, что и раньше. Но это не так», — цитирует Денисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее на общем собрании РПЛ было принято решение о создании рабочей группы, которая обсудит структуру турнира. В частности, речь ведётся о внедрении стадии плей-офф или разбивке команд на группы в третьем круге.