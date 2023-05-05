Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миодраг Божович: в РПЛ судьи сейчас свистят в одну сторону

Миодраг Божович: в РПЛ судьи сейчас свистят в одну сторону
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер московских клубов «Локомотив» и «Динамо» и ряда других российских команд Миодраг Божович высказал мнение об уровне судейства в российском футболе.

«В России я встречал и хороших судей — их немало. Но в РПЛ судьи сейчас свистят в одну сторону. Я не знаю, почему так, но они ошибаются только в сторону одной определённой команды. Не знаю, кому это нужно, но такое есть. Если бы в России было хорошее судейство, то в европейских турнирах российские команды добились бы большего успеха. Они привыкли к такому некачественному судейству в России, но в Европе судят иначе. Поэтому российским командам так редко удавалось добиться хороших результатов в Европе.

Судейский вопрос в России — дело всех, кто причастен к футболу. Это очень важно! Не нужно давить на судей, чтобы они помогали какой-то команде. Такое отношение к судейству сказывается на качестве всего российского футбола», — приводит слова Божовича Sport24.

Материалы по теме
«Уровень такой же, как в Медиалиге». В России развивается ещё один футбольный мир
Эксклюзив
«Уровень такой же, как в Медиалиге». В России развивается ещё один футбольный мир
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023