Миодраг Божович: в РПЛ судьи сейчас свистят в одну сторону

Бывший главный тренер московских клубов «Локомотив» и «Динамо» и ряда других российских команд Миодраг Божович высказал мнение об уровне судейства в российском футболе.
«В России я встречал и хороших судей — их немало. Но в РПЛ судьи сейчас свистят в одну сторону. Я не знаю, почему так, но они ошибаются только в сторону одной определённой команды. Не знаю, кому это нужно, но такое есть. Если бы в России было хорошее судейство, то в европейских турнирах российские команды добились бы большего успеха. Они привыкли к такому некачественному судейству в России, но в Европе судят иначе. Поэтому российским командам так редко удавалось добиться хороших результатов в Европе.
Судейский вопрос в России — дело всех, кто причастен к футболу. Это очень важно! Не нужно давить на судей, чтобы они помогали какой-то команде. Такое отношение к судейству сказывается на качестве всего российского футбола», — приводит слова Божовича Sport24.
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