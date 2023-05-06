Mundo Deportivo: «Челси» рассчитывает арендовать Жоау Феликса ещё на один сезон

«Челси» рассчитывает продлить аренду нападающего «Атлетико» Жоау Феликса.

Как сообщает Mundo Deportivo, лондонцы не готовы заплатить за полноценный трансфер 23-летнего португальца € 100 млн, которые запрашивает «Атлетико».

Феликс присоединился к «Челси» в январе на правах аренды, клуб заплатил за аренду игрока € 11 млн. 23-летний форвард сыграл за лондонскую команду 16 матчей и забил два гола. Стоимость нападающего по данным портала Transfermarkt оценивается в € 50 млн. Перед подписанием соглашения с лондонцами «Атлетико» продлил контракт с Феликсом до июня 2027 года.

«Челси» после поражения от «Арсенала» опустился на 12-ю строчку в таблице чемпионата Англии. Команда набрала 39 очков после 34 туров. От зоны вылета лондонцев отделяет девять очков.

Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии: