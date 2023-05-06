Ди Канио: Кварацхелия сочетает в себе качества Джорджа Беста и Криштиану Роналду

Бывший футболист «Вест Хэма», «Лацио» и других итальянских клубов Паоло Ди Канио поделился мнением о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
«Кварацхелия — это сочетание двух выдающихся игроков, на мой взгляд. Один из них из прошлого — Джордж Бест, простое искусство дриблинга, но, конечно, с современным подходом. Бест был более извилистым, у него была способность перебрасывать мяч между игроками с постоянным изменением направления. Квара делает это по-современному, с решимостью и силой, которых не было у Беста.
Второй талант — это талант Криштиану Роналду. Когда он выходит из дриблинга, у него всё ещё есть сила и решимость, чтобы затем пробить и поразить сетку. И ему это часто удаётся», — приводит слова Ди Канио Football Italia.
Слёзы Кварацхелии после чемпионства «Наполи»:
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