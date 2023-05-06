Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Ахмат. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ди Канио: Кварацхелия сочетает в себе качества Джорджа Беста и Криштиану Роналду

Ди Канио: Кварацхелия сочетает в себе качества Джорджа Беста и Криштиану Роналду
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Вест Хэма», «Лацио» и других итальянских клубов Паоло Ди Канио поделился мнением о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Кварацхелия — это сочетание двух выдающихся игроков, на мой взгляд. Один из них из прошлого — Джордж Бест, простое искусство дриблинга, но, конечно, с современным подходом. Бест был более извилистым, у него была способность перебрасывать мяч между игроками с постоянным изменением направления. Квара делает это по-современному, с решимостью и силой, которых не было у Беста.

Второй талант — это талант Криштиану Роналду. Когда он выходит из дриблинга, у него всё ещё есть сила и решимость, чтобы затем пробить и поразить сетку. И ему это часто удаётся», — приводит слова Ди Канио Football Italia.

Слёзы Кварацхелии после чемпионства «Наполи»:

Материалы по теме
«Квара и Осимхен — манифест нового Неаполя». Италия в восторге от «Наполи»
«Квара и Осимхен — манифест нового Неаполя». Италия в восторге от «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023