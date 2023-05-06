Ирвин Лосано: чемпионство «Наполи» – лучший момент в моей карьере

Вингер «Наполи» Ирвин Лосано прокомментировал досрочную победу неаполитанцев в Серии А.

«Это самый лучший момент в моей карьере. Никогда не был на прекраснейшей вечеринке. Никогда не видел такого счастья ни в одном городе, где я играл. Неаполь похож на Мексику, такое же пристрастие и такое же счастье.

Мы сыграли отличный сезон в чемпионате, заслужили этот титул и теперь готовы обнять болельщиков в Неаполе», — приводит слова Лосано официальный сайт клуба.

Лосано в этом сезоне в Серии А забил 3 мяча и отдал 3 голевых в 31 матче.

Напомним, в матче 33-го тура Серии А между «Наполи» и «Удинезе» была зафиксирована ничья со счётом 1:1. Этого результата команде Лучано Спаллетти было достаточно, чтобы досрочно завоевать чемпионский титул в третий раз в своей истории.

Слёзы Кварацхелии после чемпионства «Наполи»