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Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 26-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 26-го тура
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Сегодня, 6 мая, матчами «Химки» — «Динамо», «Торпедо» — «Ахмат» и «Ростов» – «Факел» стартует 26-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

В 26-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

6 мая, суббота:

«Химки» — «Динамо» (Москва, 14:00 мск);
«Торпедо» – «Ахмат» (Москва, 16:30 мск);
«Ростов» – «Факел» (Ростов, 19:00 мск);

7 мая, воскресенье:

«Пари Нижний Новгород» — «Урал» (Нижний Новгород, 14:00 мск);
ЦСКА — «Оренбург» (Москва, 16:30 мск);
«Зенит» — «Спартак» (Санкт-Петербург, 18:00 мск);
«Краснодар» — «Крылья Советов» (Краснодар, 19:00 мск).

8 мая, понедельник:

«Локомотив» — «Сочи» (Москва, 17:00 мск).

Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 61 очко. Второе место занимает «Ростов» (50), третье — «Спартак» (49).

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