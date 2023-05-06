Антон Зиньковский: провокации игроков «Зенита»? «Спартак» готов дать отпор — как и всегда

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский перед матчем с «Зенитом» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги ответил на вопрос о провокациях со стороны игроков петербургской команды.

«Будут ли провокации от игроков «Зенита» или нет? А кто знает? Если что, мы готовы дать отпор (улыбается). Как и всегда!» — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым в микст-зоне после матча с «Ростовом».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 7 мая в Санкт-Петербурге. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 61 очко в 25 матчах. На втором месте располагается «Ростов», заработавший 50 очков, а на третьем — «Спартак», в активе которого 49 очков.