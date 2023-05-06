Антон Зиньковский: провокации игроков «Зенита»? «Спартак» готов дать отпор — как и всегда
Поделиться
Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский перед матчем с «Зенитом» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги ответил на вопрос о провокациях со стороны игроков петербургской команды.
«Будут ли провокации от игроков «Зенита» или нет? А кто знает? Если что, мы готовы дать отпор (улыбается). Как и всегда!» — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым в микст-зоне после матча с «Ростовом».
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 7 мая в Санкт-Петербурге. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 61 очко в 25 матчах. На втором месте располагается «Ростов», заработавший 50 очков, а на третьем — «Спартак», в активе которого 49 очков.
Комментарии
- 6 мая 2023
-
10:30
-
10:27
-
10:23
-
10:10
-
10:10
-
10:08
-
10:00
-
09:56
-
09:53
-
09:46
-
09:44
-
09:40
-
09:24
-
09:23
-
09:10
-
08:30
-
08:30
-
08:07
-
07:20
-
06:42
-
06:30
-
06:22
-
05:59
-
05:58
-
04:56
-
04:12
-
03:56
-
03:49
-
02:45
-
02:37
-
02:28
-
02:21
-
01:55
-
01:46
-
01:41
Партнерский контент