Зиньковский: «Зенит» может досрочно стать чемпионом? «Спартак» хочет испортить праздник

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился ожиданиями от матча с санкт-петербургским «Зенитом» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

«От матча с «Зенитом» нужно ждать тяжёлой и упорной игры. Сейчас такие матчи с любым соперником. Конечно, будет принципиальная встреча. Думаю, что они это понимают — как и мы.

«Зенит» может досрочно стать чемпионом? Хотим испортить праздник. Я так сказал, что будет заголовок (смеётся)», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 7 мая. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги лидирует «Зенит», набравший 61 очко в 25 матчах. На втором месте находится «Ростов» (50 очков), а на третьем — «Спартак» (49).