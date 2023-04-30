Зиньковский: «Зенит» может досрочно стать чемпионом? «Спартак» хочет испортить праздник
Поделиться
Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился ожиданиями от матча с санкт-петербургским «Зенитом» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.
«От матча с «Зенитом» нужно ждать тяжёлой и упорной игры. Сейчас такие матчи с любым соперником. Конечно, будет принципиальная встреча. Думаю, что они это понимают — как и мы.
«Зенит» может досрочно стать чемпионом? Хотим испортить праздник. Я так сказал, что будет заголовок (смеётся)», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 7 мая. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги лидирует «Зенит», набравший 61 очко в 25 матчах. На втором месте находится «Ростов» (50 очков), а на третьем — «Спартак» (49).
Материалы по теме
Комментарии
- 30 апреля 2023
-
12:38
-
12:36
-
12:33
-
12:30
-
12:29
-
12:02
-
12:01
-
12:00
-
11:57
-
11:41
-
11:35
-
11:30
-
11:24
-
11:20
-
11:08
-
11:08
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
10:47
-
10:43
-
10:31
-
10:30
-
10:30
-
10:26
-
10:22
-
10:14
-
10:14
-
10:06
-
10:00
-
09:59
-
09:56
-
09:51
-
09:39
-
09:30
Партнерский контент