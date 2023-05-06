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«Реал» — «Осасуна»: во сколько финал Кубка Испании, где смотреть прямую трансляцию

В финале Кубка Испании встретятся мадридский «Реал» и «Осасуна». Команды будут играть на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Испании. Финал Кубок Испании. Финал 06 мая 2023, суббота. 23:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Осасуна Памплона Кто победит в основное время? П1 X П2

В полуфинале «Реал» по сумме двух встреч переиграл «Барселону». На своём поле «сливочные» уступили с минимальным счётом 0:1, а в гостях одержали победу со счётом 4:0. За «Реал» отличились Винисиус и Карим Бензема, оформивший хет-трик.

«Осасуна» в полуфинале преодолела сопротивление «Атлетика» из Бильбао. Победу красным в домашней игре принёс Эз Абде (1:0). Ответный матч завершился вничью – 1:1, за «Осасуну» забил Пабло Ибаньес.

Последняя встреча «Реала» и «Осасуны» состоялась в 22-м туре испанской Ла Лиги. 18 февраля мадридская команда переиграла красных на выезде со счётом 2:0. За «Реал» забили Федерико Вальверде и Марко Асенсио.