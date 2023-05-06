Грилиш — о Холанде: он лучший профессионал, которого я когда-либо видел

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал об отношении к тренировочному процессу партнёра по команде Эрлинга Холанда.

«Он лучший профессионал, которого я когда-либо видел. У него такое отношение к тренировочному процессу, которое вы больше ни у кого не встретите. Он делает всё. Он восстанавливается, проводит в спортзале по десять часов в день. Ледяные ванны. Диета. Вот почему он такой, какой есть. Но, клянусь, я не смог бы так.

Мы большие друзья, но иногда он указывает на меня после игры и говорит: «Эй, не ходи сегодня на вечеринку». Я просто говорю ему, чтобы он заткнулся и шёл в свою ванну со льдом. Мы два разных человека, каждый из которых добивается успеха по-своему. Хотя я не так успешен, как он. Он забил больше голов в этом сезоне, чем я за всю карьеру», — сказала Грилиш в интервью Daily Mail.