Эрлинг Холанд установил абсолютный рекорд по голам за сезон в АПЛ

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился забитым мячом в проходящем в эти минуты перенесённом матче 28-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:0, идёт второй тайм). Этот гол стал для норвежца 35-м в текущем сезоне. Таким образом, он побил абсолютный рекорд высшего дивизиона чемпионата Англии по количеству забитых мячей в одном сезоне.
Холанд побил рекорд Энди Коула, который забил 34 гола в 40 матчах в сезоне-1993/1994, и Алана Ширера, отметившегося 34 забитыми мячами в сезоне-1994/1995. Норвежец провёл 31 встречу в текущем розыгрыше. «Манчестер Сити» до конца сезона в АПЛ осталось провести ещё пять матчей, помимо игры с «Вест Хэмом».
Ранее Холанд, проводящий первый сезон в АПЛ в карьере, обошёл нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, забившего 32 гола в сезоне-2017/2018.
Мбаппе и Холанд — новые Месси и Роналду?
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