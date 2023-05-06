Гаич: уверен, что могу прибавить и играть ещё лучше

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич поделился впечатлениями от дебютного сезона в Российской Премьер-Лиге.
«Я очень счастлив своему первому сезону в команде. У нас было много хороших матчей. Если говорить лично о себе, то я удовлетворён тем, что показывал на поле. Мне нравится, как мы успешно выходили из тех ситуаций, в которые попадали.
Единственное, мне бы хотелось прибавить в атакующих действиях. Считаю, что уже удалось сделать шаг вперёд. Но развиваться необходимо каждый день. Уверен, что могу прибавить и играть ещё лучше, поэтому работаю с удвоенной энергией, чтобы моя цель реализовалась.
Какой матч запомнился больше всего? Не хочу разделять встречи. В некоторых я выглядел лучше, особенно где забивал или отдавал голевые передачи, в некоторых похуже. Мне нравятся такие игры, как недавняя с «Зенитом», когда мы продемонстрировали отличную командную работу и победили. Ещё выделю все матчи с «Краснодаром» — с ними интересно соперничать, и, самое главное, эти встречи нам почти всегда удаются», — сказал Гаич в интервью клубной пресс-службе.
- 6 мая 2023
-
12:01
-
11:59
-
11:45
-
11:32
-
11:25
-
11:25
-
11:15
-
11:10
-
11:09
-
11:00
-
10:54
-
10:50
-
10:44
-
10:42
-
10:35
-
10:30
-
10:27
-
10:23
-
10:10
-
10:10
-
10:08
-
10:00
-
09:56
-
09:53
-
09:46
-
09:44
-
09:40
-
09:24
-
09:23
-
09:10
-
08:30
-
08:30
-
08:07
-
07:20
-
06:42