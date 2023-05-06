Гаич: уверен, что могу прибавить и играть ещё лучше

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич поделился впечатлениями от дебютного сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Я очень счастлив своему первому сезону в команде. У нас было много хороших матчей. Если говорить лично о себе, то я удовлетворён тем, что показывал на поле. Мне нравится, как мы успешно выходили из тех ситуаций, в которые попадали.

Единственное, мне бы хотелось прибавить в атакующих действиях. Считаю, что уже удалось сделать шаг вперёд. Но развиваться необходимо каждый день. Уверен, что могу прибавить и играть ещё лучше, поэтому работаю с удвоенной энергией, чтобы моя цель реализовалась.

Какой матч запомнился больше всего? Не хочу разделять встречи. В некоторых я выглядел лучше, особенно где забивал или отдавал голевые передачи, в некоторых похуже. Мне нравятся такие игры, как недавняя с «Зенитом», когда мы продемонстрировали отличную командную работу и победили. Ещё выделю все матчи с «Краснодаром» — с ними интересно соперничать, и, самое главное, эти встречи нам почти всегда удаются», — сказал Гаич в интервью клубной пресс-службе.