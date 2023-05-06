Гаич: в 5 лет мама отдала меня на карате, я разрыдался на пороге

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич рассказал, как начинался его путь в футболе.

«Я с самого раннего возраста начал заниматься футболом, где-то с пяти-шести лет. В моей жизни футбол шёл параллельно со школой, в городе Панчево. Потом я переехал в Белград и там превратился в профессионального игрока.

Однажды в пять лет мама решила отдать меня на карате. Она подготовила мне сумку со всеми необходимыми вещами. Но я разрыдался прямо на пороге и сказал: «Я этого не хочу! Хочу заниматься только футболом!» После этого у родителей никогда не возникало вопросов по поводу моего будущего. Почему карате? Возможно, ради самозащиты. Я много времени проводил на улице, и, скорее всего, родители просто хотели, чтобы я мог постоять за себя. В юном возрасте часто встречаются конфликты, в том числе и на поле. Но я в этом никогда не участвовал.

Родители внимательно следили за моей учёбой. В нашей стране очень много примеров, когда дети ставят обучение на вторые-третьи роли. Но потом что-то происходит — травмы или просто не удаётся пробиться. И получается, что парень и в футболе ничего не достиг, и при этом у него ещё и большие пробелы в знаниях. Поэтому только после того, когда я достиг определённого профессионального уровня и родители поняли, что у меня большое будущее в спорте, они ослабили свой контроль. Спасибо им за то, что я всегда учился хорошо, у меня были самые высокие оценки», – сказал Гаич в интервью клубной пресс-службе.