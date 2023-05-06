Ловчев: за что платят РЖД, «Лукойл» и «Газпром», если их команд и близко к финалу нет?

Известный отечественный экс-футболист Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матчей Кубка России, которые состоялись на текущей неделе.

«Для меня всегда Кубок был турниром, где играли на вылет. Сейчас другая схема, я не до конца в неё врубился – надо постоянно смотреть Пути, но время требовало перемен. Во-первых, нет еврокубков, и у клубов появилось много пустых игровых дней – и в них в новой схеме вбили Кубок.

Но даже без бана от еврокубков надо было менять отношение к турниру, когда поездка куда-то вне географии РПЛ была наказанием – все помнят историю матча ЦСКА в Саранске, где в перерыве Слуцкий пригрозил всем полётом в Иркутск.

Но это на самом деле плохая тема. Потому что в новой схеме шансов у Иркутска видеть клуб РПЛ – минимум. Как всё поменялось! Вспоминаю, как нам в «Спартаке» Старостин, когда летел или ехал с командой куда-то в глубинку, постоянно говорил: «Вы играете для болельщиков».

Сейчас, чтобы получить шанс на «Спартак», клубы ФНЛ должны совершать чудеса – вроде «Акрона». Тольяттинцы выбили клубы РПЛ, и по делу, и меня удивляет отсутствие реакции – если владельцы РПЛ не видят, что они переплачивают за средних футболистов, надо подсказать: ребята, вы не перегрели деньгами всю высшую лигу? За что госкорпорации вообще платят, если те, кто платит в разы меньше, выносят половину высшей лиги?!

Весь футбол превратился в разговоры о деньгах, и совсем нет ответственности за такие траты. За что платят РЖД, «Лукойл» и «Газпром», если их команд и близко к финалу нет?

По матчу «Урала» и ЦСКА надо конкретно сказать о тренере Федотове. Он выстраивает добротные команды, и получилось в ЦСКА. Он хорошо работает, игроки прибавляют. Те, кто не играет в полную силу – Карраскаль – сидит. По мне, самый интересный финал — ЦСКА — «Краснодар», – написал Ловчев в своём телеграм-канале.