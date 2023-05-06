Аленичев: будет шанс вернуться в «Спартак» — вернусь

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что готов будет вернуться в московский клуб, если появится такая возможность.

«Будет шанс вернуться в «Спартак» — вернусь. Будет предложение, значит, будем смотреть на условия. Конечно, планирую в будущем тренировать. Но на любое предложение я бросаться не буду. У меня были варианты, которые мне были просто неинтересны», — цитирует Аленичева издание «Спорт-экспресс».

Дмитрий Аленичев тренировал «Спартак» с 2015 по 2016 год. Летом 2016 года после поражения от АЕКа в третьем квалификационном раунде Лиги Европы руководство клуба приняло решение отправить Аленичева в отставку.

Его место занял Массимо Каррера, при котором красно-белые стали чемпионами России.