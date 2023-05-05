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Дмитрий Аленичев: желаю «Спартаку», чтобы для «Зенита» праздник не состоялся

Дмитрий Аленичев: желаю «Спартаку», чтобы для «Зенита» праздник не состоялся
Дмитрий Аленичев
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом». Встреча состоится 7 мая на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 18:00 мск.

«Хотелось бы, чтобы «Спартак» хотя бы вничью сыграл в Санкт-Петербурге. Будет вдвойне неприятно для «Спартака», если «Зенит» оформит чемпионство в игре с принципиальным соперником. Желаю «Спартаку», чтобы для «Зенита» праздник не состоялся», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 25-го тура РПЛ «Спартак» находится на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 49 очков. «Зенит» расположился на верхней строчке, набрав 61 очко.

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