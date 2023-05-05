Дмитрий Аленичев: желаю «Спартаку», чтобы для «Зенита» праздник не состоялся
Поделиться
Бывший полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом». Встреча состоится 7 мая на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 18:00 мск.
«Хотелось бы, чтобы «Спартак» хотя бы вничью сыграл в Санкт-Петербурге. Будет вдвойне неприятно для «Спартака», если «Зенит» оформит чемпионство в игре с принципиальным соперником. Желаю «Спартаку», чтобы для «Зенита» праздник не состоялся», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, после 25-го тура РПЛ «Спартак» находится на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 49 очков. «Зенит» расположился на верхней строчке, набрав 61 очко.
Комментарии
- 5 мая 2023
-
13:07
-
13:00
-
12:58
-
12:52
-
12:51
-
12:40
-
12:38
-
12:28
-
12:21
-
11:55
-
11:52
-
11:51
-
11:50
-
11:48
-
11:40
-
11:34
-
11:32
-
11:30
-
11:28
-
11:23
-
11:22
-
11:03
-
11:03
-
11:00
-
10:45
-
10:36
-
10:24
-
10:16
-
10:15
-
10:08
-
10:05
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:51
Партнерский контент