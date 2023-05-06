Денис Бояринцев возглавил саратовский «Сокол»
Поделиться
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев назначен главным тренером саратовского «Сокола», сообщается на странице клуба во «ВКонтакте».
Контракт с 45‑летним тренером с клубом Второго дивизиона рассчитан на один год. Бронзовый призёр в составе «Рубина» и четырежды серебряный призёр в составе столичного «Спартака» Денис Бояринцев после завершения карьеры футболиста перешёл на тренерскую работу.
Бояринцев работал с молодёжной командой столичного «Торпедо», в тренерском штабе «Носты», выводил ивановский «Текстильщик» и столичную «Родину» в ФНЛ. Предыдущим местом работы специалиста был футбольный клуб «Новосибирск».
В турнирной таблице Группы А Второго дивизиона «Сокол» занимает первое место, набрав 36 очков в 16 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 мая 2023
-
15:02
-
14:54
-
14:52
-
14:44
-
14:41
-
14:30
-
14:29
-
14:27
-
14:21
-
14:04
-
14:02
-
13:57
-
13:49
-
13:44
-
13:39
-
13:24
-
13:24
-
13:20
-
13:04
-
13:00
-
12:56
-
12:52
-
12:39
-
12:38
-
12:19
-
12:13
-
12:13
-
12:01
-
11:59
-
11:45
-
11:32
-
11:25
-
11:25
-
11:15
-
11:10
Партнерский контент