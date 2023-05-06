Денис Бояринцев возглавил саратовский «Сокол»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев назначен главным тренером саратовского «Сокола», сообщается на странице клуба во «ВКонтакте».

Контракт с 45‑летним тренером с клубом Второго дивизиона рассчитан на один год. Бронзовый призёр в составе «Рубина» и четырежды серебряный призёр в составе столичного «Спартака» Денис Бояринцев после завершения карьеры футболиста перешёл на тренерскую работу.

Бояринцев работал с молодёжной командой столичного «Торпедо», в тренерском штабе «Носты», выводил ивановский «Текстильщик» и столичную «Родину» в ФНЛ. Предыдущим местом работы специалиста был футбольный клуб «Новосибирск».

В турнирной таблице Группы А Второго дивизиона «Сокол» занимает первое место, набрав 36 очков в 16 матчах.