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«Химки» — «Динамо»: арбитр отменил гол Гладышева из-за офсайда у Смолова

«Химки» — «Динамо»: арбитр отменил гол Гладышева из-за офсайда у Смолова
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В эти минуты проходит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Химки» и «Динамо». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. После первого тайма счёт не открыт.

МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
06 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Химки
Химки
Перерыв
0 : 0
Динамо М
Москва

На 29-й минуте матча мяч побывал в воротах «Химок» после удара Ярослава Гладышева из центра штрафной, но Фёдор Смолов, находясь у линии вратарской в положении вне игры, перекрывал обзор вратарю. Лайнсмен поднял флажок, позже решение арбитров в поле подтвердил VAR.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами московское «Динамо» на своём поле одержало убедительную победу с разгромным счётом 6:1.

«Динамо» занимает седьмое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги после 25 туров, набрав 39 очков. «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке. Команда заработала 17 очков по итогам 25 матчей.

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