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39-летняя нападающая ФК «Звезда-2005» Курочкина оформила дубль в матче с «Ростовом»

39-летняя нападающая ФК «Звезда-2005» Курочкина оформила дубль в матче с «Ростовом»
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Завершился матч 8-го тура чемпионата России среди женских команд, в котором пермская «Звезда-2005» на своём поле уверенно переиграла «Ростов» со счётом 4:1.

Дублем в составе победителей отметилась 39-летняя нападающая Олеся Курочкина, ещё по одному мячу забили Оксана Еремеева и Кристина Тихоноводова. Единственный гол «Ростова» забила Лиана Юхаева.

Благодаря дублю Олеся Курочкина поднялась на второе место в списке бомбардиров женского первенства. На счету Курочкиной шесть забитых мячей в пяти встречах. Возглавляет бомбардирскую гонку форвард «Локомотива» Маклинс Чиноньерем, отличившаяся восемь раз.

В следующем туре чемпионата России «Звезда-2005» встретится в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом». Игра пройдёт 13 мая.

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