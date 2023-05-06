39-летняя нападающая ФК «Звезда-2005» Курочкина оформила дубль в матче с «Ростовом»
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Завершился матч 8-го тура чемпионата России среди женских команд, в котором пермская «Звезда-2005» на своём поле уверенно переиграла «Ростов» со счётом 4:1.
Дублем в составе победителей отметилась 39-летняя нападающая Олеся Курочкина, ещё по одному мячу забили Оксана Еремеева и Кристина Тихоноводова. Единственный гол «Ростова» забила Лиана Юхаева.
Благодаря дублю Олеся Курочкина поднялась на второе место в списке бомбардиров женского первенства. На счету Курочкиной шесть забитых мячей в пяти встречах. Возглавляет бомбардирскую гонку форвард «Локомотива» Маклинс Чиноньерем, отличившаяся восемь раз.
В следующем туре чемпионата России «Звезда-2005» встретится в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом». Игра пройдёт 13 мая.
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