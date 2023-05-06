«Каждый год играли в плей-офф еврокубков». Интервью с нападающей, которая зажигает и в 39

Самый быстрый гол в истории женского футбола, финал Кубка УЕФА, шесть чемпионств — всё это о 39-летней футболистке пермской «Звезды-2005» Олесе Курочкиной, которая и не думает о завершении карьеры. В стартовых турах этого розыгрыша Суперлиги она успела отличиться трижды, а в прошлом сезоне забила 15 мячей.

В интервью «Чемпионату» нападающая вспомнила самый успешный сезон в женском российском футболе, общее прошлое с «Амкаром» и крутые матчи сборной.

Пермь, финал Кубка УЕФА, Григорян

– Ты в профессиональном спорте с 1998 года. Как всё начиналось? Что помогает не перегореть?

– В пять лет папа привил мне любовь к футболу. Он не был профессиональным футболистом, но играл на заводе за цех. В 1995 году я попала в женское отделение команды «Русь» в Москве, которая потом вошла в состав «Чертаново». И спустя три года я играла уже в Высшей лиге. Я никогда не жалела об этом, и ни разу даже мысли не было завязать с футболом. Свою жизнь я вижу только в нём. Да, возраст, конечно, даёт темы для раздумий, но пока могу – играю. Победы, поражения, микротравмы – ничего не помешало.

– Большая часть твоей карьеры прошла в пермской «Звезде-2005», это самый титулованный клуб в российском женском футболе. Какой сезон стал лучшим?

– С каждым сезоном я прибавляла. Последние несколько лет у клуба был шажок назад – мы были без медалей, без кубка. Но мы всё наверстаем. Если выбирать, то для меня самым важным стал 2007 год. Это моё первое золото, первый кубок, и тогда мы начали свой путь в Лиге чемпионов (до 2010 года турнир назывался Кубок УЕФА. – Прим. ред).

– В 2007 году в «Звезду» пришёл Александр Григорян. После этого всё понеслось?

– Мы начали работать вместе ещё в 2006 году, когда он пришёл в «Ногинск». Потом мы костяком переехали в Пермь.

Александр Григорян Фото: РИА Новости

– Единственный российский клуб, который попал в финал Кубка УЕФА, да ещё и в своём дебютном сезоне. Давай восстановим хронологию, как это было?

– 2008 год, конец августа или начало сентября. Первый этап – группа, мы играли все матчи в Литве, в городе Шяуляй. Там были мы, Литва, Фарерские острова и клуб из Венгрии. Первый матч мы выиграли крупно 8:0. Второй – с таким же счётом и третий 1:0. Затем – следующий квалификационный этап. Тоже группа, все матчи проходили в Норвегии. Там было ужасное поле. Помню, что даже лидер «Франкфурта», действующего обладателя Кубка, Биргит Принц вышла играть в «сороконожках», даже бутсы не надела. Либо она нас так недооценила, либо ей так было удобнее из-за плохого поля. Почти весь матч с «Франкфуртом» было 0:0. Александр Витальевич выпустил Анну Петровну Кострабу, нашего играющего тренера, на тот момент ей был 41 год. И она забила головой своим первым касанием в матче. Дальше победа над «Глазго» и четвертьфинал, где мы играли с датским «Брондбю». Там было уже два матча, дома и в гостях.

На выезде Наталья Зинченко забила почти с центра поля. Был фол на нашем игроке, и все кричали: «Выбей, выбей». Наташа и выбила – прямо в ворота. Мы победили, поэтому дома было сильно легче, даже несмотря на то, что мы играли в Казани, на «Центральном». Наше поле в Перми не прошло лицензирование для еврокубков. В полуфинале нас ждал шведский «Умео». Дома мы выиграли 2:0, а в гостях сыграли вничью. А потом и финал. Он тоже состоял из двух матчей дома и в гостях. Не так, как сейчас, – один и на нейтральном поле.

– Финал на стадионе «Центральный» в Казани – как это было? Сколько зрителей видели на стадионе?

– То, что мы играли не дома, сказалось. Мне показалось, что были болельщики мужского «Рубина», которые болели против нас. Наш «Амкар» тогда тоже играл в Высшей лиге, и у фанатов были непростые отношения. Слышалось, как нас освистывали. Но наши пермские болельщики были громче, за что им спасибо.

– Чем особенно запомнились эти матчи?

— За день до домашнего финала у нас отравилось полсостава. Всё это наложилось, и в Казани мы проиграли 0:6. Мы играли достойно, но счёт говорит сам за себя. Прямо в начале матча нам поставили пенальти – Надежда Баранова его отразила. Мы воспряли, что это хороший знак. Но не получилось перевернуть, хотя много атаковали. Через неделю мы поехали в Дуйсбург. Там было 28 тысяч человек на трибунах, рекорд в Кубке УЕФА. Сыграли 1:1, но по моментам можно было выигрывать 7:1 и брать кубок. Их болельщики нас никак не смутили, просто в Казани, может быть, заострилось внимание на то, что свистели свои же. А в Германии фанаты смотрели красивый футбол, кричали за своих, но и нас поддерживали.

– Правда ли, что Григорян накануне финалов объявил, что уходит?

– Он уже не ездил с нами в Дуйсбург. Но мы узнали об этом в аэропорту, его не было. Сказали, что летим сами. Не помню, объявил ли он нам об этом. Возможно, что он сказал капитану. Я не играла в финале из-за перебора карточек, но девчонки, которые были на поле, под игровые футболки надели майки с фотографией Александра Витальевича. После игры они сняли футболки и показали, что он был с нами до конца.

Олеся Курочкина Фото: из личного архива Олеси Курочкиной

– День первого финала – расскажи, как ты его провела.

– 16 мая. Был день рождения нашей нападающей Дарьи Апанащенко. Мы с массажисткой утром пошли в магазин и купили ей цветы. Поздравили и начали готовиться к игре. Пообедали, а дальше всё, ритуалы.

– Какие?

– Секрет.

– Может, какую-то мотивационную музыку слушали?

— Мы всегда возили с собой магнитофон, я отвечала за музыку. Самые популярные песни записывала на диск, и мы их слушали в раздевалке. Александр Витальевич иногда давал свои кассеты, там было что-то из 90-х. Ритмичное такое.

– Общаетесь с Григоряном сейчас?

– Общаемся, он иногда звонит. Когда видимся, вспоминаем что-то, смеёмся.

«Звезда», «Амкар», борщ

– «Звезда» 2007–2011 годов – одна из самых успешных и богатых в России. Из-за «Амкара»?

– Кажется, у нас с «Амкаром» был один президент, Геннадий Михайлович Шилов. Мы тренировались на одном поле, на «Звезде», но больше ничего общего не было. Что касается денег: я сама москвичка, и наверное той зарплаты мне бы в Москве не хватило. А в Перми этого было достаточно, даже можно было накопить.

– Говорят, что вы проводили совместные тренировки с мужским «Амкаром»?

– Не вспомню. «Амкар» играл в Высшей лиге, мы соблюдали субординацию. Но всегда здоровались. Например, идёт Мартин Кушев, он тогда был лучшим бомбардиром «Амкара». И я знаю, что это Мартин Кушев, а он знает, что идёт Олеся Курочкина. Иногда пересекались на стадионе, спрашивали, кто как сыграл. Недавно были на сборах в Турции, Кушев уже как тренер. Встретились, спросил: «Ты что, ещё играешь?»

– Ты рассказывала, что тебя отправляли на кухню. Кто это был?

– «Иди вари борщ». Фамилий называть не буду, это был игрок «Амкара» тех лет. Некоторые считали, что футбол – не женский вид спорта. А я думаю: кто это вообще решает? В боксе же не говорят, что бокс не подходит женщинам. Ответила: я сама решу когда мне варить борщ, а когда в футбол играть. Кажется, это было после какого-то нашего поражения, он так выразил своё отношение к нашей игре. Но больше никто такого не говорил. Может, боятся.

– После Григоряна в «Звезде» был один из первых иностранных тренеров в России, американец Шек Борковски. Что изменилось с его приходом?

– Он работал в США только в университетской лиге, то есть он не был из того чемпионата, где играют Морган, Рапино и другие их звёзды. У него был совсем другой подход, но я плохо запомнила тот период. Когда особо не выигрываешь, это не особо и запоминается. С ним мы сразу остались без медалей.

– Кто был лучшим тренером?

— Александр Витальевич Григорян, Горан Алексич и мой первый тренер Эльфрадо Фархадович Валеев. Если бы не он, я бы нигде не засветилась.

Роспуск команды, «Зоркий», худший сезон

– В 2012 году «Звезду» распустили и сделали ставку на молодёжь. Почему?

– Мы доиграли сезон и узнали, что со всеми не продлевается контракт. Сказали: ищите новый клуб. Мы уехали и нашли себе новые места. А некоторые футболистки из того набора до сих пор в Перми. Например, Елена Суслова, сейчас она главный тренер команды.

– Суслова известна тем, что воспитывает молодых игроков, а как она работает с опытными футболистками?

– Я называю её Елена Анатольевна, несмотря на то что мы поиграли вместе. А молодёжь не поймешь, они сейчас скрытные. Но и за полем, и на тренировках у нас взаимное уважение. Могут спросить совета, как лучше сыграть в каком-то моменте. Нормальный рабочий процесс.

– После роспуска ты оказалась в «Зорком», ты застала его исчезновение?

– Когда я уехала из Перми, я сыграла сезон в «Измайлово», а после чемпионата Европы 2013 года начала тренироваться в «Зорком». До 2013 всё было нормально. Потом я вернулась в Пермь, а президента «Зоркого» убили. Они к нам на ответный матч сюда уже не приехали. Может быть, они и хотели бы доиграть сезон, но уже не смогли.

– Прошлый сезон стал худшим для «Звезды» – шестое место. С чем это связано? С финансированием?

– Дело не в финансировании, на профессиональных футболистов это вообще не должно влиять. Это один из важных аспектов, но денежная сторона не должна быть главной для спортсмена. Ты всё выиграй, потом тебе всё равно отдадут эти деньги. Говорить «мне не платят, я не буду играть» – зачем ты тогда вообще играешь в футбол. По условиям и инфраструктуре у нас всё нормально. Мы не идём пешком в Москву на матчи, мы летим. Кардинально у нас нет каких-то проблем.

Олеся Курочкина в матче за «Звезду» Фото: vk.com/zvezda_2005

– А что произошло с футболом?

– Сваливать на невезение, наверное, неправильно, но я не могу точно ответить. Мы хотели выигрывать, но был ряд обидных ситуаций, например, много ничьих. Где-то нас подвела реализация, мы упускали моменты. В этом сезоне нам надо возвращать себе и титулы. У меня висит семь медалей, ещё пара крючков свободны.

Самый быстрый гол в истории

– Какой самый запоминающийся гол в карьере? Тот, который стал самым быстрым в истории женского футбола?

– Нет, этот гол – вообще нежданчик. Я пару дней и не знала, что он самый быстрый в истории. Ко мне подошел массажист и сказал: «Знаешь, что ты в Книге рекордов Гиннесса?». Говорю: «В смысле?» Оказалось, самый быстрый гол. Потом меня поздравили «Мегафон» и Суперлига, подарили безлимитную симку на пять лет. И огромный баннер, как большой чек из фильмов. Во всю кровать почти, стоит у меня в комнате.

– Как вообще возможно забить на девятой секунде?

– Это была домашняя заготовка. Все оказались в нужное время в нужном месте. Этот момент должен был произойти во время матча, вот и произошёл — оказался мировым рекордом. А самый запоминающийся гол для меня другой. 2007 год, игра с «Россиянкой», на тот момент нашим главным конкурентом. Я забила единственный мяч, и мы досрочно стали чемпионами.

– Ты знаешь, сколько голов забила за карьеру?

– В каком-то году за «Звезду» было около 200. За всю карьеру, наверное, под 300. Я не гонюсь за этим. Лучше забить один, но победный, чем я забью пять и мы проиграем 5:6. Я стараюсь использовать все свои моменты, чтобы мои защитники полегче себя чувствовали.

– Какой самый крутой матч ты провела в сборной России?

– Это был чемпионат Европы 2009 года в Финляндии. Мы играли с Англией в группе. И я забила гол, на 20-й минуте мы повели 2:0 у англичанок. Проиграли 3,2, но это был мой единственный гол на Евро, поэтому матч стал для меня особенным. На стадионе было много болельщиков, приехали делегации от разных стран.

– Сколько людей приходило на матчи «Звезды» в Перми?

– Много. Наша центральная трибуна собирает около четырёх тысяч человек, кажется, что она всегда заполнялась. В какой-то момент стало меньше, но наши главные болельщики, конечно, нас не бросают. Сейчас люди снова стали приходить. Дай бог, чтобы была посещаемость, как в те годы.

Лучшее время женского футбола в России

– Когда был расцвет женского футбола в России — тогда? Или сейчас?

– По еврокубкам кажется, что тогда. «Зоркий», «Рязань ВДВ», «Энергия» Воронеж, мы. Когда мы сыграли в финале, на Кубок УЕФА от России стали выходить две команды без всякой квалификации, то есть на протяжении 10 лет мы сразу выходили в 1/16 финала. Но затем уже и Казахстан обошёл нас в рейтинге. Нельзя сказать, что у нас какое-то не то поколение. Футбол убыстряется, появляются технологии, академии. Иногда задумываюсь, неужели игроки другие или не хотят играть.

– Может, в европейском футболе произошёл резкий скачок, а мы пропустили этот момент, так как много команд перестали существовать?

– И появились новые команды, например, «Зенит», «Локомотив», ЦСКА. Они собрали лучших футболисток, но всё равно не смогли показать себя на европейской арене. Последние годы мы почти не проходили квалификационный раунд. У меня нет объяснения. Можно даже посмотреть на сборную: раньше мы обыгрывали Боснию и Герцеговину 8:0, а потом стало 1:0. Мы – страна, где 12 часовых поясов. Время сейчас тяжело назвать расцветом, нам нужны спарринги с европейскими клубами. Мы даже на сборах не можем найти себе соперников, они бы и хотели с нами сыграть, но федерации запрещают.

– Почему так много клубов исчезло в 2010-е?

– Не было прибыли, владельцы могли перегореть.

– Самый классный период в истории женской сборной России?

– С 1997-го по 2007-й. Мы два раза были на ЧМ, выходили из группы. Но попадали или на Китай, или на Германию, в общем, на самых сильных. Занимали обидное восьмое место, из-за этого не проходили на Олимпиаду.

Жирков, Дель Пьеро, Роналду

– Тебя когда-нибудь сравнивали с Юрием Жирковым?

– Мне такого не говорили, но я сама недавно его вспоминала. Раз он так долго не проигрывал конкуренцию молодым, то возраст в паспорте не имеет значения. Если здоровье позволяет, почему не играть. Я болела за него, когда он был в ЦСКА, особенно тогда, когда армейцы выиграли кубок УЕФА. Тот состав до сих пор в памяти.

– На кого в футболе равнялась?

– На Алессандро Дель Пьеро. Я болею за «Ювентус». А когда туда пришёл Роналду, было шикарно, всё сошлось.

– В споре Месси vs Роналду у тебя явный фаворит?

– Роналду работяга. Месси более талантлив. А Криштиану всё доказывал упорством и трудолюбием. Ну и Месси не выделяется какой-то скоростью, а Роналду несётся. Я играю головой в похожем стиле, а ещё у нас обоих седьмые номера. Был смешной момент, когда Юрий Анатольевич Красножан вызвал меня в сборную на стыковые матчи квалификации Евро-2022. У нас была тренировочная игра, я забила гол и сделала свой фирменный жест – подняла правую руку вверх. А потом в интернете увидела коллаж, где стою я и Роналду с таким же жестом. И подпись: оригинал vs жалкая пародия. Смеялась.

– Какие футбольные планы и мечты?

– Как у всех. Мечтаю выиграть Лигу чемпионов, съездить на ЧМ, на Олимпийские игры. Может, нас выпустят когда-нибудь. Ещё хочется звание международного мастера спорта. Мы его заслужили. Когда сыграли в финале Кубка в 2009 году, нам обещали дать звание. Команда отправила все необходимые документы. Но мы их так и не получили. Не хочу говорить ничего политического, но нашим украинским футболисткам дали «международников» через три или пять дней, а нам так и ничего и не выдали. Отправляли даже повторные заявки. Ответили, что такого турнира (Кубок УЕФА) больше нет, поэтому больше не считается.