Александер-Арнольд: «Ман Сити» — чемпион. Это очевидно

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд не верит, что «Арсенал» сможет навязать борьбу «Манчестер Сити» в гонке за титул.

«Ясно, кто выиграет лигу. «Ман Сити» быть чемпионом, это очевидно. Если «горожане» оказываются рядом с вами, если они почувствуют запах крови в Новый год или на Рождество, — это конец игры для вас.

Как только они начинают побеждать, их не остановить. Я буду удивлён, если они хотя бы раз сыграют вничью в последних матчах сезона. «Сити» — они как джаггернауты», — цитирует Александер-Арнольда официальный сайт компании Red Bull.

Прямо сейчас «Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 79 набранными очками. Преследующий их «Арсенал» имеет в своём активе 78 очков, но у команды Микеля Артеты на один сыгранный матч больше.

В оставшихся матчах этого сезона «горожанам» предстоит сыграть с «Лидсом», «Эвертоном», «Челси», «Брайтоном» и «Брентфордом», а «Арсенал» ждут игры с «Ньюкаслом», «Брайтоном», «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптоном».