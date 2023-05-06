Мичел Сальгадо вспомнил забавную историю о Роналдо и Вальдано

Бывший игрок мадридского «Реала» Мичел Сальгадо рассказал забавный случай с участием экс-нападающего «галактикос» Роналдо и спортивного директора клуба Хорхе Вальдано.

«У меня есть история о Роналдо и Вальдано, которая произошла в раздевалке «Даш Анташ» после матча. За неделю до описываемых событий в прессе появилось много негативных новостей, потому что мы проиграли, и все полосы кричали о том, что Роналдо «эль толстый», обсуждали, ходил он в ночной клуб или нет, и всё в таком духе.

Так вот, мы провели отличный матч на «Даш Анташ» и после игры в раздевалку зашёл спортивный директор Вальдано, он подошёл к Роналду и говорит: «Рони, теперь, когда мы выиграли, будь осторожен. Ты должен уметь выбирать моменты, когда совершать ночные вылазки. Ты бы лучше следил за собой». А он отвечает: «Послушай, Хорхе, говорят, что Иисус Христос был лучшим человеком в мире, а ведь римляне распяли его, а я не хочу быть таким же хорошим, как он», — цитирует Сальгадо клубное телевидение «Порту».

Напомним, Сальгадо выступал за «Реал» на протяжении 10 лет, с 1999 по 2009 год, провёл 253 матча и забил четыре гола.