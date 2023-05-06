Андрей Кобелев: сезон для «Динамо» потерян — в команде нет лидера

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев оценил выступление команды в матче 26-го тура чемпионата России с «Химками» (1:0) и в сезоне в целом.

«Динамо» контролировало ход матча. После удаления у «Химок» в начале второго тайма стало понятно, что они глубоко сядут у своих ворот. К сожалению, игра «Динамо» не такая острая, как хотелось бы. Но добились победы – это главное. Хотя сезон всё равно потерян: разницы между четвёртым и восьмым местом нет. Надо понимать уже на следующий сезон, кто из футболистов останется в команде.

У «Динамо» нервная ситуация после вылета из Кубка и борьбы за призовую тройку. Выяснять отношения в команде надо в раздевалке, а не на поле. Это указывает, что у «Динамо» нет лидера. Не хватает человека, который мог бы решить проблемы одним своим словом», – сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.