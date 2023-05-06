«Ливерпуль» — «Брентфорд»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 6 мая, пройдёт матч 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Брентфорд». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне на поле «Брентфорда» и завершился уверенной победой хозяев со счётом 3:1.

«Ливерпуль» занимает пятое место в таблице текущего сезона английской Премьер-лиги после 34 туров, набрав 59 очков. «Брентфорд» располагается на девятой строчке. Команда заработала 50 очков по итогам 34 матчей.