«Милан» обыграл «Лацио» в матче Серии А

Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» принимал «Лацио». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 17-й минуте счёт открыл Исмаэль Беннасер. На 29-й минуте Тео Эрнандес удвоил преимущество «Милана». Таким образом, «россонери» взяли реванш за поражение со счётом 0:4 в матче с «Лацио» в 19-м туре.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Милан» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 61 очко в 34 матчах. «Лацио» находится на втором месте с 64 баллами. Возглавляет турнирную таблиц «Наполи» (80 очков), досрочно обеспечивший себе титул чемпиона Италии.

В следующем туре чемпионата «Милан» сыграет в гостях со «Специей», а «Лацио» дома встретится с «Лечче».