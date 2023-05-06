«Лейпциг» победил «Фрайбург», «Унион» проиграл «Аугсбургу»
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Сегодня, 6 мая, проходят матчи 31-го тура немецкой Бундеслиги. «Аугсбург» одержал минимальную победу в матче с «Унионом». Единственный гол в матче забил Дион Белё.
«Лейпциг» также с минимальным счётом обыграл «Фрайбург». Победу «Лейпцигу» принёс Кевин Кампль, отличившийся на 73-й минуте.
В параллельных матчах «Боруссия» (Мёнхенгладбах) обыграла «Бохум» со счётом 2:0, «Герта» победила «Штутгарт» — 2:1, а «Хоффенхайм» оказался сильнее «Айнтрахта» — 3:1.
В 19:30 мск начнётся матч «Вердер» — «Бавария».
На первой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии нынешнего сезона располагается мюнхенская «Бавария», набравшая 62 очка в 30 матчах. «Боруссия» отстаёт от лидеров на одно очко, а «Лейпциг» — на пять.
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