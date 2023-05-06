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«Челси» победил «Борнмут» в матче АПЛ

«Челси» победил «Борнмут» в матче АПЛ
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Сегодня, 6 мая, на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте состоялся матч 35-го тура английской Премьер-лиги. Встретились местный «Борнмут» и лондонский «Челси». Финальный свисток Джона Брукса зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на девятой минуте: Конор Галлахер отличился с передачи Н'Голо Канте. Хозяева сравняли уже на 21-й минуте, когда после передачи Райана Кристи точным ударом отметился Матиас Винья. Победу «Челси» принёс точный удар Бенуа Бадьяшиля с передачи Хакима Зиеша. А итоговый счёт в матче установил Жоау Феликс. 3:1 — победа «Челси».

«Борнмут» с 39 очками занимает в турнирной таблице чемпионата Англии 14-е место. У команды в АПЛ остались матчи с «Кристал Пэлас» (выезд), «Манчестер Юнайтед» (дома) и «Эвертоном» (выезд).

«Челси» с 42 очками идёт в турнирной таблице на 11-й строчке. У команды Фрэнка Лэмпарда остались матчи с «Манчестер Сити» (выезд), «Манчестер Юнайтед» (выезд) и «Ньюкаслом» (дома).

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
06 мая 2023, суббота. 17:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон
0:1 Галлахер – 9'   1:1 Винья – 21'   1:2 Бадьяшиль – 82'   1:3 Феликс – 86'
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