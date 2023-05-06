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«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
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Сегодня, 6 мая, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоялся матч 35-го тура английской Премьер-лиги. Встретились местные «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас». Финальный свисток Даррена Ингланда зафиксировал победу домашней команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 45+1-й минуте. Его автором, с передачи Педро Порро, стал Гарри Кейн, вышедший на вторую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии (210 голов). Он опередил экс-форварда «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

«Тоттенхэм» набрал 57 очков и промежуточно поднялся на шестую строчку турнирной таблице. У команды остаются матчи с «Астон Виллой», «Брентфордом» и «Лидсом».

«Кристал Пэлас» с 40 очками идёт на 12-й позиции. Команде предстоит до конца сезона сыграть с «Борнмутом», «Фулхэмом» и «Ноттингем Форест».

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
06 мая 2023, суббота. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Кейн – 45+1'
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