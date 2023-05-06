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«Реал» хочет найти замену для Азара. Главный кандидат — Диаби из «Байера»

«Реал» хочет найти замену для Азара. Главный кандидат — Диаби из «Байера»
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Боссы мадридского «Реала» намерены в предстоящее трансферное окно отыскать замену для своего вингера Эдена Азара. «Сливочные» активно интересуются футболистом «Байера» Мусса Диаби, сообщает Marca.

По информации источника, вингер леверкузенцев близок к переходу в «Реал». Трансфер может состояться, если состав мадридского клуба покинут некоторые игроки. В первую очередь «сливочные» хотят расстаться с Эденом Азаром, который изредка появляется на поле.

В текущем сезоне на счету Диаби 43 матча за «Байер» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами.

Контракт игрока с леверкузенским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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