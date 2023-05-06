Масалитин: каждый матч для ЦСКА сейчас как финал — нужно обязательно побеждать «Оренбург»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Оренбургом» в матче 26-го тура чемпионата России.

«ЦСКА сейчас проводит очень интенсивный отрезок — вышли в финал Кубка России, включились в борьбу за призовые места в чемпионате. Каждый матч для ЦСКА сейчас как финал — нужно обязательно побеждать. В весеннем отрезке нашли свою игру, появилась стабильность. Необходимо доставать из себя все силы и отдавать на поле.

«Оренбург» в последнее время тоже нащупал свою игру. Очень хороша у них средняя линия. Если подтянут оборону, то будут отлично смотреться. Чувствуется рука Лички — какой футбол хочет видеть тренер, такой и показывает команда. Если в начале чемпионата «Оренбург» был командой, которая дома показывала стабильный результат, а на выезде нет, то сейчас и в гостевых матчах начали стабильно набирать очки.

ЦСКА будет трудно, но нужно брать три очка», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.