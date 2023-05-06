«Реал» — «Осасуна»: стартовые составы команд на финал Кубка Испании

В финальном матче Кубка Испании встретятся «Реал» (Мадрид) и «Осасуна». Команды будут играть на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Начало игры — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.
Стартовые составы:
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Тчуамени, Кроос, Вальверде, Родриго, Винисиус, Бензема.
«Осасуна»: Эррера, Пенья, Аридане, Гарсия, Крус, Торро, Монкайола, Гомес, Орос, Будимир, Абде.
В полуфинальном противостоянии «Реал» был сильнее «Барселоны» по сумме двух матчей (4:1). «Осасуна», в свою очередь, смогла пройти «Атлетик» на предыдущей стадии турнира (2:1 по итогам двух игр).
В текущем сезоне «Реал» и «Осасуна» встречались в чемпионате Испании дважды. В первом матче на «Сантьяго Бернабеу» команды не выявили победителя – 1:1. Во второй игре «Реал» на выезде уверенно обыграл своего соперника со счётом 2:0.
Действующим обладателем Кубка Испании является «Бетис».
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