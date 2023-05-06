Александр Медведев: не стоит ждать массового отъезда бразильцев из «Зенита»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном массовом отъезде футболистов с бразильскими паспортами из петербуржской команды.
«Стоит ли ждать массового отъезда бразильцев? Нет, не стоит.
Во-первых, я не знаю, почему все так хотят, чтобы они поуезжали… Во-вторых, в конкуренции рождаются настоящие таланты. Можно попасть в состав, выходить на поле, но тебя забудут через год.
Вот возьмите, например, Кузяева, Караваева, Мостового. Они не уступают никому. Талантливые ребята у нас есть», – приводит слова Медведева «РБ Спорт».
Из 65 голов «Зенита» в текущем сезоне чемпионата России 39 (60%) были забиты бразильскими футболистами.
Ранее сообщалось об интересе к некоторым игрокам питерской команды со стороны европейских клубов.
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