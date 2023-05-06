Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ланс» обыграл «Марсель» и вышел на вторую строчку в Лиге 1

«Ланс» обыграл «Марсель» и вышел на вторую строчку в Лиге 1
Комментарии

Завершился матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором «Ланс» принимал «Марсель» на стадионе «Боллар-Делелис». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

На 42-й минуте Секо Фофана вывел «Ланс» вперёд. На 60-й минуте Луа Опенда удвоил преимущество хозяев. В концовке встречи Димитри Пайет отыграл один мяч.

Матч команд в первом круге завершился минимальной победой «Ланса» (1:0).

Победа позволила «Лансу» подняться на второе место в чемпионате Франции нынешнего сезона. Команда набрала 72 очка в 34 матчах, отставая от сыгравшего на один матч меньше «ПСЖ» на три балла. «Марсель» располагается на третьей строчке, набрав 70 очков.

В следующем туре «Ланс» встретится дома с «Реймсом», а «Марсель» — с «Анже».

Франция - Лига 1. 34-й тур
06 мая 2023, суббота. 22:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
2 : 1
Марсель
Марсель
1:0 Фофана – 42'   2:0 Опенда – 60'   2:1 Пайет – 88'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023