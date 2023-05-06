«Ланс» обыграл «Марсель» и вышел на вторую строчку в Лиге 1
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Завершился матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором «Ланс» принимал «Марсель» на стадионе «Боллар-Делелис». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.
На 42-й минуте Секо Фофана вывел «Ланс» вперёд. На 60-й минуте Луа Опенда удвоил преимущество хозяев. В концовке встречи Димитри Пайет отыграл один мяч.
Матч команд в первом круге завершился минимальной победой «Ланса» (1:0).
Победа позволила «Лансу» подняться на второе место в чемпионате Франции нынешнего сезона. Команда набрала 72 очка в 34 матчах, отставая от сыгравшего на один матч меньше «ПСЖ» на три балла. «Марсель» располагается на третьей строчке, набрав 70 очков.
В следующем туре «Ланс» встретится дома с «Реймсом», а «Марсель» — с «Анже».
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