«Реал» — «Осасуна»: красные сравняли счёт в финале Кубка

В финальном матче Кубка Испании встречаются «Реал» (Мадрид) и «Осасуна». Команды играют на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 58-й минуте матча полузащитник «Осасуны» Лукас Торро восстановил равенство в счёте.
Ранее, «Реал» сумел забить быстрый гол. На второй минуте матча в составе мадридцев отличился Родриго, которому ассистировал Винисиус. Этот забитый мяч стал единственным в первой половине встречи.
В полуфинальном противостоянии «Реал» оказался сильнее «Барселоны» по сумме двух матчей (4:1). «Осасуна», в свою очередь, на предыдущей стадии турнира смогла пройти «Атлетик» (2:1 по итогам двух игр).
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