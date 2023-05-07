«Барселона» поздравила «Реал» с победой в Кубке Испании

«Барселона» опубликовала поздравительный пост в адрес «Реала» после победы мадридского клуба в Кубке Испании. Напомним, в решающем матче турнира «Реал» обыграл «Осасуну» со счётом 2:1.

«Поздравляем «Реал» с победой в Кубке Испании», — написано в «твиттере» каталонского клуба.

Для «Реала» эта победа стала 20-й в рамках Кубка Испании. «Королевский клуб» выиграл трофей впервые с 2014 года. По количеству завоеванных трофеев на этом турнире мадридцы занимают третье место.

Рекордсменом по количеству побед на турнире является «Барселона», которая завоевала 31 трофей. На втором месте по этому показателю находится «Атлетик» Бильбао, на счету которого 23 победы. В последний раз каталонский клуб выигрывал трофей в 2021 году.

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