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Семёнов: за медали «Ахмат» уже не поборется — наш потолок будет виден в следующем сезоне

Семёнов: за медали «Ахмат» уже не поборется — наш потолок будет виден в следующем сезоне
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Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов после победы над «Торпедо» (5:1) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о результатах команды.

«Каждая победа окрыляет — придаёт уверенности и сил. После таких матчей, как с «Торпедо», тренировки проходят с лучшим настроением. Сейчас «Ахмат» работает в таком темпе: позитивный настрой даёт положительный результат.

Потолок нынешнего «Ахмата» будет виден в следующем сезоне, а сейчас за медали уже не побороться. Но новый сезон будет интересным», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Ахмата» занимает пятое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Ташуева набрала 43 очка в 26 встречах.

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