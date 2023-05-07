The Sun: «Ювентус» хочет арендовать нападающего «МЮ» Мэйсона Гринвуда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может стать игроком «Ювентуса», сообщает The Sun.
По информации источника, в туринском клубе хотят воспользоваться неопределённостью будущего футболиста в «МЮ» и предложить ему возможность вновь выступать на высоком уровне. Руководство «Ювентуса» считает, что бывший полузащитник манкунианцев Поль Погба может сыграть важную роль при переходе, повлияв на 21-летнего англичанина. Итальянский клуб предпримет попытку арендовать игрока ближайшим летом.
Напомним, в 2022 году Гринвуд был обвинён в изнасиловании и избиении, в 2023 году с него сняли все обвинения, но «Манчестер Юнайтед» начал внутреннее расследование ситуации. Футболист отстранён от тренировок с командой до его завершения.
Действующий контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года.
- 7 мая 2023
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