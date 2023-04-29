The Sun: Гринвуд сообщил окружению, что его карьера в «Манчестер Юнайтед» закончена

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд сообщил своему окружению, что больше не сыграет за команду.

«Мэйсон считает, что его карьера в «Манчестер Юнайтед» закончена. Он находится дома в подавленном состоянии, он очень расстроен.

Он хочет вернуться в футбол, но понимает, что его ситуация очень сложная и вина за всё происходящее лежит на нём самом. Гринвуд полон решимости снова играть в футбол, но не думает, что когда-нибудь снова наденет футболку «Манчестер Юнайтед», — приводит слова источника The Sun.

Напомним, Гринвуд был арестован в январе 2022 года по обвинению в сексуальном насилии, но в феврале 2023 года прокуратура сняла с него все обвинения. Клуб объявил о проведении собственного расследования, прежде чем будет принято решение относительно будущего форварда.