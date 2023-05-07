Кварацхелия подпишет контракт с «Наполи» до 2028 года с зарплатой € 3 млн в год — Скира

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к подписанию нового контракта с клубом. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира.

Текущий контракт игрока с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Стороны близки к продлению соглашения на год, после чего зарплата игрока вырастет с € 1,1 млн до € 3 млн.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 38 матчах «Наполи» во всех турнирах, отметившись 14 голами и 16 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 85 млн. Хвича перешёл в «Наполи» в 2022 году. Футболист выиграл в составе неаполитанского клуба чемпионат Италии.

Сегодня, 7 мая, «Наполи» сыграет в статусе чемпиона с «Фиорентиной» в 34-м туре Серии А. Матч начнётся в 19:00 мск.