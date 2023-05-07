Лаксальт: игроки «Динамо» сильно устали за сезон, победа над «Химками» придаст энергии

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт подвёл итоги матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые обыграли подмосковные «Химки» со счётом 1:0.

«Тяжёлый матч, но мы такого и ожидали. Было тяжело им забить, «Химки» заперлись в штрафной, но это нормально. Сложная игра, мы создали довольно много моментов, забили дважды до гола, но судья отменил. Нам есть что улучшать. Мы достаточно сильно устали за сезон, но эта победа придаст энергии, чтобы ударно завершить сезон», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» располагается на шестой строчке турнирной таблицы. «Химки» находятся на предпоследнем, 15-м месте.